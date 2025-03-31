Священник объяснил пророчество Девы Марии об "ошибках России"

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В начале нулевых Ватикан обнародовал третий секрет, который статуя Девы Марии поведала трем португальским пастушкам в Фатиме. В нем говорилось о тяжелых событиях, которые могут выпасть на долю людей во всем мире, после чего сгинут все христиане. Несмотря на спутанность повествования, некоторые связывают предсказание с Россией, ее особой ролью и "ошибками" прошлого и будущего.
Священник Александр Петров объяснил, почему третье послание Девы Марии играет такую важную роль. В своих секретах она рассказывала о войнах, страданиях и необходимости обращения к вере. Некоторые считают, что часть ее слов осталась скрытой от общественности, но, тем не менее, Россия в них занимала особое место. По ее словам, если страна не будет "посвящена Ее Непорочному Сердцу", мир ждут новые испытания.
"Богородица в своих словах упомянула "ошибки России", которые распространятся по миру, если не будет покаяния и освящения", – говорит он.
Настоятель считает, что это не было обвинением, а лишь призывом к духовному пробуждению, ведь Россия является государством с глубокой христианской традицией и несет перед всем миром большую ответственность.
Ранее было опубликовано новое пророчество мальчика-Ванги.
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