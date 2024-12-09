Концерт Лепса закончился скандалом – зрительницу выгнали из зала

Многие выступления знаменитости отмечаются неприятными инцидентами

На концерте популярного российского исполнителя Григория Лепса в Культурной столице произошел неприятный инцидент с одной из зрительниц. Громкий скандал случился на петербургской площадке БКЗ "Октябрьский".

Сначала поклонница знаменитости громким пением вывела из себя других гостей мероприятия, а затем привлекла внимание охраны. По сообщениям, ее вокал заглушал выступление артиста и мешал другим зрителям. Женщину попросили прекратить петь и покинуть зал, но она отказалась выполнить это требование.

В результате на место были вызваны сотрудники правопорядка. Свидетели утверждают, что женщину пришлось буквально выволакивать из зала по полу, однако на опубликованных видеозаписях момент физического воздействия на любительницу голосить не зафиксирован.

На кадрах видно, как рядом с женщиной находятся трое мужчин: двое в камуфляжной форме и один в деловом костюме. Зрительница активно спорит с ними, продолжая занимать свое место. Затем ее убрали из зала.

Этот случай вызвал резонанс в социальных сетях. Одни пользователи поддержали действия охраны, заявив, что пение женщины действительно мешало восприятию концерта. Другие, напротив, посчитали, что инцидент был урегулирован слишком жестко.

К слову, на недавнем концерте Лепса также произошел громкий скандал.