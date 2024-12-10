Артист уверен, что Бог подарил ему шанс исправить упущения молодости

Евгений Петросян в интервью Роману Костомарову решил откровенно высказаться на тему своего пятого брака с Татьяной Брухуновой, хотя обычно предпочитает его не комментировать. Артист уверяет, что в этих отношениях он невероятно счастлив.

В этом году юмористу исполнилось 79 лет, он более чем в два раза старше супруги, но это его особо не смущает – Петросян уверен, что любви все возрасты покорны, и это он особенно ощутил благодаря Татьяне.

"Очень признателен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание, и я счастлив, что у меня такие прекрасные дети", – заявил артист.

По его словам, единственное сожаление в том, что эти отношения пришли к нему поздновато. Но он придерживается мнения, что лучше так, чем никогда не ощутить этого. Сейчас Петросян старается исправить ошибки молодости, в особенности по поводу своих детей. Юморист бы очень хотел довести их до молодого состояния.

В остальных браках, рассказал Евгений Ваганович, он был женат исключительно на своей работе. Иногда репертуар приходил к нему даже во снах. Большого значения семье артист не придавал, считая ее дополнением к карьере.

Ранее стало известно, что Петросян через суд намерен выписать старшую дочку из квартиры.