Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Евгений Петросян в интервью Роману Костомарову решил откровенно высказаться на тему своего пятого брака с Татьяной Брухуновой, хотя обычно предпочитает его не комментировать. Артист уверяет, что в этих отношениях он невероятно счастлив.
В этом году юмористу исполнилось 79 лет, он более чем в два раза старше супруги, но это его особо не смущает – Петросян уверен, что любви все возрасты покорны, и это он особенно ощутил благодаря Татьяне.
"Очень признателен Господу, что он предоставил мне такую возможность. У нас полное взаимопонимание, и я счастлив, что у меня такие прекрасные дети", – заявил артист.
По его словам, единственное сожаление в том, что эти отношения пришли к нему поздновато. Но он придерживается мнения, что лучше так, чем никогда не ощутить этого. Сейчас Петросян старается исправить ошибки молодости, в особенности по поводу своих детей. Юморист бы очень хотел довести их до молодого состояния.
В остальных браках, рассказал Евгений Ваганович, он был женат исключительно на своей работе. Иногда репертуар приходил к нему даже во снах. Большого значения семье артист не придавал, считая ее дополнением к карьере.
Ранее стало известно, что Петросян через суд намерен выписать старшую дочку из квартиры.
Парижский лидер повел себя крайне агрессивно