Выходка советской артистки стала главной темой дня

Народная артистка РФ Татьяна Васильева резко высказалась в адрес своей коллеги по звездному цеху Лии Ахеджаковой на фоне разразившегося скандала. Сегодня в прессе активно обсуждают американский концерт звезды, который она завершила фразой "Слава Украине!".

Васильева строго осудила коллегу и выразила мнение, что та давно сделала выбор в пользу другой страны, и ее заявления не должны вызывать удивления. По словам знаменитости, звезда "Служебного романа" уже достаточно давно и открыто демонстрирует свои взгляды, а ее позиция не оставляет места для сомнений.

"Ей давно пора убраться туда. Она в России надоела уже всем", – заявила артистка.

Васильева подчеркнула, что поведение оскандалившейся актрисы она считает излишне назойливым и недопустимым.

Высказывания Васильевой стали частью обсуждения, связанного с отношением представителей культуры к происходящему в мире. Многие в нашей стране стоят на четких патриотических позициях, однако далеко не все. Так, очередное свидетельство истинной позиции Ахеджаковой вызвало огромный резонанс.