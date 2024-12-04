Васильева осудила Ахеджакову после скандала на концерте в США

Васильева набросилась на Ахеджакову после громкого скандала
Татьяна Васильева. Фото: Schekinov Alexey Victorovich/wikimedia.org
Выходка советской артистки стала главной темой дня

Народная артистка РФ Татьяна Васильева резко высказалась в адрес своей коллеги по звездному цеху Лии Ахеджаковой на фоне разразившегося скандала. Сегодня в прессе активно обсуждают американский концерт звезды, который она завершила фразой "Слава Украине!".

Васильева строго осудила коллегу и выразила мнение, что та давно сделала выбор в пользу другой страны, и ее заявления не должны вызывать удивления. По словам знаменитости, звезда "Служебного романа" уже достаточно давно и открыто демонстрирует свои взгляды, а ее позиция не оставляет места для сомнений.

"Ей давно пора убраться туда. Она в России надоела уже всем", – заявила артистка.

Васильева подчеркнула, что поведение оскандалившейся актрисы она считает излишне назойливым и недопустимым.

Высказывания Васильевой стали частью обсуждения, связанного с отношением представителей культуры к происходящему в мире. Многие в нашей стране стоят на четких патриотических позициях, однако далеко не все. Так, очередное свидетельство истинной позиции Ахеджаковой вызвало огромный резонанс.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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