Смольянинов* признался в резком сокращении заработков в эмиграции

Русофоб Смольянинов* на фоне новостей о брате-убийце завопил из-за границы
Артур Смольянинов*. Кадр: YouTube
Жизнь артиста пошла под откос

Актер Артур Смольянинов*, известный своими антироссийскими высказываниями, с горечью признался, что после переезда в Латвию его доходы обрушились в три раза по сравнению с заработком в России. Любопытно, что недавно прессу разорвали новости о его брате, который осужден на 19 лет за убийства и разбои. Парень борется с системой и мечтает как можно раньше выйти на свободу.

Несмотря на плачевное финансовое положение за границей, бывший любимец российского зрителя заявил, что в целом не жалуется на отсутствие работы, а в Риге продолжает свою творческую деятельность и даже снялся в латвийском кино. Известный русофоб подчеркнул, что жизнь за границей сложнее, однако он доволен своим выбором, несмотря на финансовые потери.

В недавнем интервью Смольянинов* не стал комментировать скандальные новости о брате, сосредоточившись на описании своей новой жизни. Однако его заявление о снижении доходов вызвало неоднозначную реакцию в Сети, где некоторые пользователи напомнили актеру о его резких высказываниях и выборе уехать из России.

Переезд Смольянинова* и его адаптация к жизни в другой стране продолжают оставаться темой обсуждений как в медиа, так и среди общественности. Недавно пользователей насмешил его необычный концерт в европейском отеле.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации 

Источник: YouTube-канал "DW на русском**" (**признан в России СМИ-иноагентом) ✓ Надежный источник
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