Ксения Собчак рассказала о покровителях Козловского, вернувших его на сцену

Артист несколько лет не выступал в России

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала возвращение актера Данилы Козловского на сцену после длительного перерыва и раскрыла детали о влиятельных покровителях, которые помогли знаменитости "отмыться".

Стоит отметить, что у простых россиян и активистов есть много вопросов к этому артисту. Его критическая позиция по поводу известных событий зимы 2022 года, а также отъезд за границу вызвали волну недовольства в обществе.

Как бы там ни было, Собчак обрадовала новость о возвращении звезды в медийное пространство. При этом теледива уверена, что без поддержки влиятельных лиц это было бы невозможно.

Спектакль "возвращенца" под названием "Фрэнк" должен пройти 3 мая в Москве. До этого актер выступал только за границей.

Телеведущая отметила, что активисты рьяно отменяли Козловского, но в нужный момент кое-кто весьма могущественный вмешался, позвонил "куда следует", и ситуацию уладили. Она подчеркнула, что теперь актеру больше не будут создавать препятствий.

Журналистка также сравнила судьбу Козловского с положением шоумена Ивана Урганта. Она заметила, что последний до сих пор не может вернуться на российское телевидение, и предположила, что причина в отсутствии у Урганта таких же сильных покровителей.