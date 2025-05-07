Соседов "отправил" Леонтьева и Лещенко на пенсию

Артисты слишком задержались в медиапространстве

Эксперт по звездной тусовке Сергей Соседов считает, что некоторым звездам отечественной эстрады давно пора уступить место новым исполнителям и закончить свою карьеру. В разговоре с журналистами он заявил, что на пенсию стоит отправиться таким артистам, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко.

Критик отметил, что возрастные акулы шоу-бизнеса часто мешают появлению молодых талантов, не желая уходить в тень. В качестве примера он вспомнил Аллу Пугачеву, которая, по его мнению, до последнего пыталась оставаться на сцене, несмотря на возраст и усталость публики. Каждый ее "прощальный концерт" становился лишь небольшой паузой.

По его мнению, образы перечисленных знаменитостей уже исчерпали себя. При этом сами артисты уходить не спешат, продолжая держаться за внимание публики. Критик подчеркнул, что российской эстраде сегодня, как никогда, нужны новые имена и свежие идеи. Он добавил, что запуск музыкальных шоу по поиску молодых исполнителей мог бы вдохнуть новую жизнь в индустрию.

К слову, ранее известная российская исполнительница Вика Цыганова призналась, что была шокирована поведением ее коллеги по звездному цеху Леонтьева на концерте. Дошло до того, что даму начало рвать.

