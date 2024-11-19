Кровожадный родственничек звезды давно сидит за решеткой

Осужденный за серию убийств и нападений Емельян Николаев, более известный в криминальных кругах под прозвищем Ян Лютик, пытается досрочно выйти на свободу. Брат некогда любимого россиянами актера Артура Смольянинова* уже несколько лет отбывает наказание в колонии строгого режима. В 2021 году он был приговорен к 19 годам лишения свободы за руководство неонацистской группировкой, действия которой привели к гибели и ранению более 30 человек. Суд признал звездного родственничка организатором нападений, сопровождавшихся исключительной жестокостью.

По данным правоохранительных органов, срок заключения Николаева истекает 30 июня 2029 года. Однако сам осужденный не намерен дожидаться окончания наказания. Еще несколько лет назад он публично заявлял о планах добиться условно-досрочного освобождения. С тех пор зэк активно использует юридические возможности для сокращения своего срока. С помощью ряда апелляций ему уже удалось добиться снижения наказания на три месяца.

На этом Емельян не остановился. В последние месяцы он подал несколько ходатайств о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Также он запросил замену оставшейся части срока на принудительные работы. Пока все его прошения были отклонены, но Николаев продолжает искать пути для облегчения своего положения.

Действия Николаева вписываются в рамки российского законодательства, однако удовлетворение подобных ходатайств зависит от ряда факторов. Среди них – поведение осужденного, наличие дисциплинарных взысканий и мнение администрации колонии. По словам источников, Николаев неоднократно конфликтовал с другими заключенными и нарушал режим, что снижает его шансы на смягчение наказания.

История Яна Лютика продолжает оставаться предметом интереса, не только из-за тяжести его преступлений, но и из-за связи с братом – Артуром Смольяниновым*, против которого в последние месяцы также выдвигаются серьезные обвинения. Специалисты предполагают, что любые попытки Николаева выйти на свободу раньше установленного срока будут встречены с особым вниманием как со стороны правоохранительных органов, так и общественности.

К слову, ранее Артур Смольянинов* устроил представление в европейском отеле.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации