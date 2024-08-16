Смольянинов* выступил в холле европейского отеля - видео

"Голодный попрошайка": что Смольянинов* устроил в европейском отеле - видео
Артур Смольянинов*. Кадр: YouTube
Дела артиста хуже некуда

Многие российские знаменитости были убеждены в том, что благодаря своим русофобским взглядам смогут прекрасно устроиться за границей. Среди беглых знаменитостей особенно выделяется звезда патриотических российских кинолент Артур Смольянинов*. На деле мужчина оказался ярым ненавистником собственной страны. Теперь он пытается найти свой угол в Европе, и постоянно попадает в неприятные ситуации.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают представление Артура в холле европейского отеля. Мужчина пытается найти любые способы заработать копеечку, поэтому готов развлекать народ даже в лобби гостиниц. В Сеть попало музыкальное представление артиста. Видеоролик вызвал бурную реакцию у комментаторов.

На кадрах видно, что постояльцы отеля вообще не реагируют на "великого музыканта", который перебирает струны гитары и поет какую-то заунывную песню. В холле стоит шум, перекрывающий подвывания артиста – люди переговариваются и занимаются своими делами.

В комментариях пользователи соцсетей посмеялись над беглым артистом. Люди отмечают, что популярный в нашей стране актер превратился в попрошайку и готов на любые унижения от европейцев.

"Вот он уже поет за еду. Всего несколько месяцев – и ты уже не обласканный публикой актер, а голодный попрошайка, поющий про потертые штаны. Так выглядит дворянство в изгнании", – с иронией отмечают в Сети.

К слову, ранее было раскрыт гонорар Артура Смольянинова* за концерт в кафе в Латвии.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Объявлено о начале переговоров между Россией и Украиной

Сообщается, что первой на связь вышла Москва

Планы Киева на Курскую область вывели украинцев из себя

Народ не согласился с предложенным сценарием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей