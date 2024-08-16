Смольянинов* выступил в холле европейского отеля - видео

Дела артиста хуже некуда

Многие российские знаменитости были убеждены в том, что благодаря своим русофобским взглядам смогут прекрасно устроиться за границей. Среди беглых знаменитостей особенно выделяется звезда патриотических российских кинолент Артур Смольянинов*. На деле мужчина оказался ярым ненавистником собственной страны. Теперь он пытается найти свой угол в Европе, и постоянно попадает в неприятные ситуации.



Сейчас в социальных сетях активно обсуждают представление Артура в холле европейского отеля. Мужчина пытается найти любые способы заработать копеечку, поэтому готов развлекать народ даже в лобби гостиниц. В Сеть попало музыкальное представление артиста. Видеоролик вызвал бурную реакцию у комментаторов.

На кадрах видно, что постояльцы отеля вообще не реагируют на "великого музыканта", который перебирает струны гитары и поет какую-то заунывную песню. В холле стоит шум, перекрывающий подвывания артиста – люди переговариваются и занимаются своими делами.

В комментариях пользователи соцсетей посмеялись над беглым артистом. Люди отмечают, что популярный в нашей стране актер превратился в попрошайку и готов на любые унижения от европейцев.

"Вот он уже поет за еду. Всего несколько месяцев – и ты уже не обласканный публикой актер, а голодный попрошайка, поющий про потертые штаны. Так выглядит дворянство в изгнании", – с иронией отмечают в Сети.

К слову, ранее было раскрыт гонорар Артура Смольянинова* за концерт в кафе в Латвии.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации