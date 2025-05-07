Галкин* сравнил себя с Иисусом и нарвался на критику со стороны россиян

Беглый комик продолжает удивлять публику

Пользователи интернет-пространства выступили с резкой критикой в адрес беглого хохмача Максима Галкина* после публикации, в которой он провел параллель между собственной персоной и Иисусом Христом.

На своей странице лицедей выложил фото на фоне цветущей сирени, сопроводив его подписью "Какова красота!" и наложив фрагмент песни коллектива "Ленинград", в которой звучит строчка: "Ты был прекрасен, как Иисус в произведениях искусств". Именно эта ассоциация вызвала волну недовольства среди комментаторов.

Некоторые пользователи напомнили о прошлых выходках беглеца и подчеркнули, что уж на этот раз он точно перешел границу и зря осмелился приравнивать себя к религиозному образу. В комментариях написали, что это выглядит как желание привлечь к себе внимание сомнительным способом, граничащим с потерей реальности.

"Теперь Богом себя возомнил. А не перебор ли это? Нездоровое желание напомнить о себе таким же нездоровым способом", – пишут взбешенные россияне.

Впрочем, сам юморист решил воздержаться от комментариев и на потоки негатива не отреагировал.

К слову, ранее один шаг сбежавшего из России хохмача вызвал волну негодования среди жителей Германии. Публика пришла в бешенство.

*внесен в реестр иноагентов в России