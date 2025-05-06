Певицу Валерию неожиданно заменили Долиной на концерте в честь Дня Победы

Певицу Валерию неожиданно убрали с концерта в честь Дня Победы
Валерия. Кадр: соцсети
Поклонники крайне удивлены

Популярную российскую исполнительницу Валерию неожиданно решили убрать с торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы. Выяснилось, что на праздничном концерте в Самаре вместо нее выступит Лариса Долина.

Мероприятие состоится 9 мая и будет посвящено 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Изначально планировалось, что перед жителями города споет Валерия, однако в последний момент произошла замена, и на сцену выйдет ее именитая коллега. Причины изменений в программе не раскрываются.

Кроме исполнительницы хита "Погода в доме", в концерте примут участие и другие звезды. По информации источника, зрители увидят выступления заслуженного артиста России Сергея Войтенко, рок-группы "Чайф", а также театрализованное представление.

Супруг и продюсер "отмененной" знаменитости Иосиф Пригожин пока никак не прокомментировал ее отсутствие в обновленном списке участников.

К слову, ранее Долина оказалась в неловкой ситуации на светском мероприятии, когда журналисты затронули тему, к которой она явно не была готова.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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