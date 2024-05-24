Россияне подняли на смех выступление Смольянинова* в Риге

"Никого не вырвало?": что Смольянинов* устроил в Риге
Артур Смольянинов*. Кадр: YouTube
Судьба беглеца складывается не лучшим образом

После известных событий зимы 2022 года некоторые российские артисты решили попытать счастье за границей. Среди беглецов оказался и популярный некогда актер Артур Смольянинов*. Недавно опальный артист устроил представление в Риге, которое активно обсуждают в социальных сетях.

Дела у Смольянинова*, судя по всему, идут не очень хорошо. Артист вынужден перебиваться случайными заработками и пытается развлекать скудную аудиторию всеми доступными способами. В Риге он организовал небольшой концерт под названием "Слова и музыка".

Там, как утверждают ознакомившиеся с выступлением пользователи социальных сетей, артист подвывал под заунывную музыку. При этом актер явно не пользуется особой популярностью за границей. На его концерт пришло совсем немного людей.

Россияне, давно разочаровавшиеся в актере, с ехидством комментируют сомнительные успехи Артура за рубежом. Артист неожиданно решил запеть – по-видимому, так он пытается заработать хотя бы какие-то деньги себе на жизнь.

"Монотонные завывания на одной ноте в комнате на 20 человек. Просто шлак. В этом огромном зале никого не вырвало?", "Ребята, ну как можно так позориться? Совершенно нет голоса", – пишут удивленные комментаторы.  

К слову, ранее был раскрыт гонорар Артура Смольянинова*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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