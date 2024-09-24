Уехавший из РФ стендапер Халитов оценил перспективу возвращения

Юморист четко обозначил свою позицию

Известный в нашей стране стендапер Руслан Халитов высказал свою позицию о перспективах возвращения в родное государство. Артист давно проживает за границей и оттуда рассуждает о происходящем в нашей стране.



В свежим выпуске он заявил, что не собирается возвращаться на родину, так как не видит здесь возможности заниматься стендапом на должном уровне. Лицедей отметил, что для него важно иметь свободное пространство для творчества, чего, по его мнению, в нашей стране сейчас не хватает.

Комик подчеркнул, что предпочитает европейские государства, Америку или Канаду для жизни, считая их более подходящими для развития своей карьеры. Он обратил особое внимание на то, что важным условием является возможность выступать на английском языке, это открывает новые горизонты и позволяет ему расширять свою аудиторию.

"По-русски, понятное дело, можно выступать для осколков диаспоры", – заявил артист.

Кроме того, комик подчеркнул, что у него есть множество идей и материалов, которые он хотел бы представить публике, но не может это сделать в условиях, предлагаемых российской сценой.

Своими размышлениями о будущем Руслан поделился с фанатами, оставив их в ожидании новых выступлений за пределами России. В ближайшие месяцы комик планирует активно развивать свою карьеру за границей и надеется на успешное сотрудничество с международными площадками.

К слову, недавно другой беглый комик был арестован сразу после приезда в Россию.