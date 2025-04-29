Тля сбежит с огорода: избавляемся от вредителя простым способом

Тля сбежит с огорода: избавляемся от вредителя простым способом
Фото: freepik.com
Народные хитрости помогут спасти домашние посадки

С приходом весны для дачников остро встает вопрос ухода за своим садом и огородом. В ожидании обильного сезона цветения крайне важно провести обработку от паразитов, чтобы сберечь культуры. Особенный вред может нанести тля, которая уже проснулась и понемногу начинает отъедаться с помощью растений.

Бороться с ней можно с помощью химикатов, а можно задействовать более щадящие способы, приготовив специальный раствор в домашних условиях. Особенно хорошо борется с вредителем мыльный раствор. Для этого нужно смешать мыло и воду в соотношении 1 столовая ложка к 1 литру воды. Этим нужно обработать растения, чтобы не дать тли повредить посадки.

Второй простой способ – сделать настойку из чеснока. Пять крупных зубчиков нужно слегка раздавить и замочить в литре воды. Это следует настаивать в течение ночи, после чего использовать против насекомых.

Третий метод – смешать 20 граммов луковой шелухи с одним литром кипятка. После отстаивания в течение 12 часов раствор можно использовать для борьбы с тлей.

Эти приемы помогут избавиться от насекомого и спасти домашние культуры, что обязательно порадует любого дачника.

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