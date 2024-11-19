Феклистов рассказал о переезде в Испанию и проблемах с работой в России

Актер резко выступил против Москвы

Некогда любимый россиянами артист Александр Феклистов, известный по роли в нашумевшем сериале "Сваты", откровенно рассказал о своей жизни после переезда из родной страны. Актер сбежал из России на фоне несогласия с действиями Кремля после известных событий зимы 2022 года. Также артист пожаловался на трудности с поиском работы на родине из-за своих политических взглядов.

Сейчас Феклистов живет в Испании, недалеко от моря. По его словам, он много читает, пишет и наслаждается спокойной жизнью. Однако решение о переезде далось ему нелегко. В одном из свежих интервью актер упомянул, что в России для него не осталось возможностей для творческого развития. Он пожаловался, что после резких высказываний в русофобском ключе в РФ ему светила только самая низкоквалифицированная работа.

"Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России", – объявил артист.

Несмотря на все сложности, знаменитость отмечает, что чувствует себя комфортно на новом месте. Испания стала для него страной, где он может жить "без давления" и продолжать творческую деятельность.

Феклистов остается в центре внимания, поскольку многие зрители запомнили его благодаря ярким ролям в кино и театре. Однако новые проекты с его участием вряд ли порадуют российского зрителя, учитывая его переезд и политическую позицию.