"Пустая душонка": Цыганова пристыдила российских артистов из-за Дня Победы

Артистка снова устроила скандал

Виктория Цыганова, которую в последнее время возмущают практически все представители российского шоу-бизнеса, жестко высказалась об артистах, которые не стали отказываться от гонораров за выступления на концертах ко Дню Победы. По ее мнению, у таких людей уже давно нет никакой совести.

Так знаменитость оценила недавнюю инициативу депутата ГД Нины Останиной, которая предложила не платить миллионы певцам за участие в праздничных мероприятиях.

В ответ Цыганова привела себя в пример, отметив, что во всех патриотических акциях всегда выступала бесплатно, а артистам платила из собственного кармана. Она подчеркнула, что может себе это позволить, несмотря на пенсию в 12 тысяч рублей.

При этом артисты, которые требуют огромные гонорары за участие в концертах к 9 мая, вызывают у нее крайне тяжелые чувства.

"Как горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал „ценником“ своего тщеславия, это пустые глазницы, и пустая душонка в блеске фальшивых огней", – указала она.

Виктория выразила мнение, что человек может получить что-то только в том случае, если отдает взамен. И ей нравится жить без всякой потаенной выгоды и притворства, а полученные миллионы точно не стоят ее чести.

Ранее Цыганова раскритиковала зарабатывающую миллионы в России украинку Анну Asti.