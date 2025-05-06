"Пустая душонка": Цыганова пристыдила российских артистов из-за Дня Победы

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Виктория Цыганова, которую в последнее время возмущают практически все представители российского шоу-бизнеса, жестко высказалась об артистах, которые не стали отказываться от гонораров за выступления на концертах ко Дню Победы. По ее мнению, у таких людей уже давно нет никакой совести.
Так знаменитость оценила недавнюю инициативу депутата ГД Нины Останиной, которая предложила не платить миллионы певцам за участие в праздничных мероприятиях.
В ответ Цыганова привела себя в пример, отметив, что во всех патриотических акциях всегда выступала бесплатно, а артистам платила из собственного кармана. Она подчеркнула, что может себе это позволить, несмотря на пенсию в 12 тысяч рублей.
При этом артисты, которые требуют огромные гонорары за участие в концертах к 9 мая, вызывают у нее крайне тяжелые чувства.
"Как горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал „ценником“ своего тщеславия, это пустые глазницы, и пустая душонка в блеске фальшивых огней", – указала она.
Виктория выразила мнение, что человек может получить что-то только в том случае, если отдает взамен. И ей нравится жить без всякой потаенной выгоды и притворства, а полученные миллионы точно не стоят ее чести.
Ранее Цыганова раскритиковала зарабатывающую миллионы в России украинку Анну Asti.
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