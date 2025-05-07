Расторгуеву стало хуже: праздничный концерт "Любэ" отменили

Знаменитость давно страдает от обилия различных недугов

Неизменному солисту группы "Любэ" Николаю Расторгуеву – его состояние здоровья ухудшилось, поэтому представление коллектива 7 мая было решено отменить. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

Представление должно было состояться в концертном зале "Москва", его приурочили к 80-летней годовщине Великой Победы. Но после обострения болезни у вокалиста все назначили на конец месяца в надежде, что Расторгуеву станет лучше.

"Концерт переносится на 28 мая 2025 года… Билеты на новую дату будут действительны", – говорится в обращении.

Как известно, проблемы со здоровьем у лидера "Любэ" имеются давно. В прошлом году, по данным СМИ, его несколько раз госпитализировали из-за проблем с работой внутренних органов. В частности у него были нарушения в сердечном импланте. Сам артист все сведения в прессе о своих недугах отвергал.

Также у Расторгуева была операция по пересадке почки, которая потребовалась из-за развития тяжелой пневмонии с последствиями. Долгое время певец вынужденно находился на гемодиализе. Несколько раз ему становилось плохо прямо во время концертов, а однажды, по его признанию, он вышел на сцену, несмотря на угрозу смерти.