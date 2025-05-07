Ивлеева вышла из всех своих бизнесов

Настя Ивлеева отказалась от всех бизнесов в России
Настя Ивлеева с мужем. Фото: соцсети
Жизнь знаменитости после "голой вечеринки" резко изменилась

Анастасия Ивлеева окончательно завершила свое участие в бизнесе на территории России. Недавно стало известно, что она официально вышла из числа учредителей фирмы "Коленки пчелы", выпускавшей закуски. Этот шаг стал финальной точкой в ее предпринимательской деятельности в рамках юридического лица. Теперь у нее остался только статус индивидуального предпринимателя.

Прощание с гастрономическим направлением началось еще в январе, когда она закрыла лапшичную Nudles, созданную в партнерстве с Александром Пичугиным. Тогда знаменитость объясняла решение желанием сосредоточиться на новых идеях.

Но, как выяснилось позже, ее бизнес и так оказался под ударом – после нашумевшей "голой" вечеринки компания "Коленки пчелы" также столкнулась с серьезными проблемами, продукция резко потеряла доверие клиентов. Весной стало известно, что выручка бренда сократилась почти вдвое: с 3 до 1,7 миллиарда рублей. Предприятие оказалось втянуто в судебные разбирательства и конфликты с поставщиками.

Сама же блогер, судя по ее социальным сетям, ушла в личную жизнь. Она много времени проводит загородом с супругом Филиппом Бегаком, занимающимся фермерством. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее звезда удивила поклонников откровенной фотографией.

Источник: Telegram-канал "Светский хроник" ✓ Надежный источник
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