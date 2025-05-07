Ивлеева вышла из всех своих бизнесов

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Анастасия Ивлеева окончательно завершила свое участие в бизнесе на территории России. Недавно стало известно, что она официально вышла из числа учредителей фирмы "Коленки пчелы", выпускавшей закуски. Этот шаг стал финальной точкой в ее предпринимательской деятельности в рамках юридического лица. Теперь у нее остался только статус индивидуального предпринимателя.
Прощание с гастрономическим направлением началось еще в январе, когда она закрыла лапшичную Nudles, созданную в партнерстве с Александром Пичугиным. Тогда знаменитость объясняла решение желанием сосредоточиться на новых идеях.
Но, как выяснилось позже, ее бизнес и так оказался под ударом – после нашумевшей "голой" вечеринки компания "Коленки пчелы" также столкнулась с серьезными проблемами, продукция резко потеряла доверие клиентов. Весной стало известно, что выручка бренда сократилась почти вдвое: с 3 до 1,7 миллиарда рублей. Предприятие оказалось втянуто в судебные разбирательства и конфликты с поставщиками.
Сама же блогер, судя по ее социальным сетям, ушла в личную жизнь. Она много времени проводит загородом с супругом Филиппом Бегаком, занимающимся фермерством. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее звезда удивила поклонников откровенной фотографией.
В Киеве допустили, что атакуют другие российские регионы
На международной арене все чаще звучат голоса разума