Ивлеева вышла из всех своих бизнесов

Жизнь знаменитости после "голой вечеринки" резко изменилась

Анастасия Ивлеева окончательно завершила свое участие в бизнесе на территории России. Недавно стало известно, что она официально вышла из числа учредителей фирмы "Коленки пчелы", выпускавшей закуски. Этот шаг стал финальной точкой в ее предпринимательской деятельности в рамках юридического лица. Теперь у нее остался только статус индивидуального предпринимателя.

Прощание с гастрономическим направлением началось еще в январе, когда она закрыла лапшичную Nudles, созданную в партнерстве с Александром Пичугиным. Тогда знаменитость объясняла решение желанием сосредоточиться на новых идеях.

Но, как выяснилось позже, ее бизнес и так оказался под ударом – после нашумевшей "голой" вечеринки компания "Коленки пчелы" также столкнулась с серьезными проблемами, продукция резко потеряла доверие клиентов. Весной стало известно, что выручка бренда сократилась почти вдвое: с 3 до 1,7 миллиарда рублей. Предприятие оказалось втянуто в судебные разбирательства и конфликты с поставщиками.

Сама же блогер, судя по ее социальным сетям, ушла в личную жизнь. Она много времени проводит загородом с супругом Филиппом Бегаком, занимающимся фермерством. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее звезда удивила поклонников откровенной фотографией.