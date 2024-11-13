Музыкант Решетин осудил поведение Гребенщикова*

"Выжил из ума": беглый Гребенщиков* получил затрещину от бывшего друга
Борис Гребенщиков*. Фото: Вадим Кондратьев. http://chronograph.livejournal.com/45639.html/wikimedia.org
Позиция артиста разочаровала публику

Бывший скрипач группы "Аквариум" Андрей Решетин выразил резкую критику в адрес основателя коллектива Бориса Гребенщикова*. По мнению некогда близкого к беглой звезде человека, тот, несмотря на свой значительный вклад в русскую культуру и создание уникального музыкального направления, к настоящему моменту несколько помутился рассудком.

Скрипач не стал стесняться в выражениях и залепил хлесткую словесную затрещину экс-коллеге, объявив, что тот попросту "под старость выжил из ума". При этом он считает, что необходимо отделять творчество Гребенщикова* от его личной жизни, так как нынешнее его состояние уже не соответствует прежним принципам.

Решетин заявил, что, как ему кажется, Гребенщиков* больше стремится к "комфортику, денежкам и покою", что стало причиной переезда за границу. Скрипач упрекнул его в конформистских взглядах и присоединении к русофобским настроениям. Артист стремительно  утратил связь с ценностями, которые пропагандировал в своей музыке на протяжении многих лет.

К слову, ранее популярный российский артист Сергей Селин также резко раскритиковал действия культурных деятелей, подобных Гребенщикову*. Актер придерживается радикальной позиции в вопросах патриотизма.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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