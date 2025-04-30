Наталья Поклонская удивила подписчиков переменами во внешности

45-летнюю звезду заподозрили в пластических операциях

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская опубликовала видео, которое вызвало бурное обсуждение в интернете из-за заметных перемен в ее внешности. Пользователи Сети обратили внимание на то, что 45-летняя бывший прокурор Крыма заметно похорошела. Многие стали гадать, связано ли это с удачным отдыхом или звезда прибегла к помощи пластических хирургов.

В самом видео государственная деятельница обратилась к женщинам с советом чаще уделять внимание себе, не бояться менять образы и экспериментировать с внешностью.

В комментариях тут же разгорелись споры: кто-то решил, что знаменитость просто стала больше заботиться о себе и выглядит отдохнувшей, другие уверены – не обошлось без подтяжки лица и вмешательства косметологов.

Некоторые подписчики отметили, что у женщины изменился разрез глаз, и напомнили, что раньше у нее были более округлые черты. На просторах интернет-пространства прозвучали разные мнения:

"Неузнаваема", "Выглядит шикарно, независимо от того, работали ли хирурги или нет".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Поклонская вызывает резонанс своим внешним видом. Ранее журналистка Ксения Собчак высказывалась о ее необычном образе, вспомнив, что та когда-то была "вменяемой женщиной и стальной прокуроршей".