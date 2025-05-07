Никита Пресняков рассказал о своих проблемах с психикой

У внука Пугачевой нашли психическое отклонение
Никита Пресняков. Фото: АГН "Москва"
Парень страдает от трудностей с концентрацией

Никита Пресняков признался, что некоторое время назад у него диагностировали психическое отклонение – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Недуг заключается в неспособности сконцентрироваться на какой-либо деятельности в течение длительного времени и при одновременной повышенной импульсивности. Такое заявление он сделал мимоходом, когда общался с поклонниками в соцсетях.

Певец рассказал, что пытался настроить SMS, но безуспешно. Поэтому решил обратиться к подписчикам за помощью – самостоятельно решить свою проблему он оказался не в состоянии, поскольку этому мешала болезнь.

"С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы", – заявил он.

До этого у внука Пугачевой были проблемы желчным пузырем. Врачи нашли на органе полипы, которые в будущем могут трансформироваться в онкологическое заболевание.

Как известно, сейчас Никита проживает вместе с супругой в США. Там же находится и его мать с сестрой, которые уехали из России после проблем Орбакайте с туром. Недавно дочь Примадонны, как рассказали ее бывшие сотрудники, полностью завершила свою российскую карьеру и, вероятно, выступать в стране больше не собирается.

Источник: соцсети
По теме

"Необязательно стрелять в Си": озвучен новый сценарий ВСУ по срыву Дня Победы

Незалежные боевики наверняка пойдут на провокации

"Связь с Москвой": в Раде рассекретили замысел Трампа по поводу Зеленского

Киевским верховодом нагло манипулируют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей