Никита Пресняков рассказал о своих проблемах с психикой

Парень страдает от трудностей с концентрацией

Никита Пресняков признался, что некоторое время назад у него диагностировали психическое отклонение – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Недуг заключается в неспособности сконцентрироваться на какой-либо деятельности в течение длительного времени и при одновременной повышенной импульсивности. Такое заявление он сделал мимоходом, когда общался с поклонниками в соцсетях.

Певец рассказал, что пытался настроить SMS, но безуспешно. Поэтому решил обратиться к подписчикам за помощью – самостоятельно решить свою проблему он оказался не в состоянии, поскольку этому мешала болезнь.

"С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы", – заявил он.

До этого у внука Пугачевой были проблемы желчным пузырем. Врачи нашли на органе полипы, которые в будущем могут трансформироваться в онкологическое заболевание.

Как известно, сейчас Никита проживает вместе с супругой в США. Там же находится и его мать с сестрой, которые уехали из России после проблем Орбакайте с туром. Недавно дочь Примадонны, как рассказали ее бывшие сотрудники, полностью завершила свою российскую карьеру и, вероятно, выступать в стране больше не собирается.