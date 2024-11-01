Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию

Публике это многое объяснило

Певец Филипп Киркоров поздравил своих родителей с годовщиной свадьбы – ровно 60 лет назад артист Бедрос Киркоров женился на Виктории Лихачевой. Спустя три года после заключения брака у них на свет появился единственный сын.

Артист показал кадры с церемонии бракосочетания родителей и поблагодарил их за то, что дали ему жизнь.

"Цените семейные традиции и храните любовь", – написал он.

При этом среди других документов знаменитость приложил и свидетельство о заключении брака, в котором было сказано, что жених и невеста берут общую фамилию – Крикорян. Поклонники предположили, что Бедрос имеет армянские корни и оказались правы.

Дело в том, что предки Киркорова-старшего были турецкими армянами, которые в итоге оказались на территории современной Болгарии. Поэтому бабушка и дедушка поп-короля носили армянский вариант фамилии. Бедрос же по молодости переделал ее на болгарский лад и стал Киркоровым, как и его сестра Мари.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова погнали со сцены за развращение молодежи.