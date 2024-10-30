Общественники требуют не пускать Киркорова на съемки "Голубого огонька"

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Совсем скоро телеканалы начнут снимать свои новогодние выпуски шоу и отбирать звезд для участия в передачах. В прошлом году продюсерам пришлось срочно вырезать из эфира Филиппа Киркорова, угодившего в скандал с "голой" вечеринкой. И в этот раз его также не хотят видеть на "Голубом огоньке".
Общественник Виталий Бородин призвал руководство федеральных каналов отказаться от приглашения Киркорова на съемки. Он напомнил, что знаменитость регулярно "входит не в те двери", а такие исполнители не должны появляться на российском ТВ.
"Чтобы не было провокаций, недоразумений на мероприятиях, лучше таких артистов туда не выводить, все что угодно может произойти", – заявил он.
По словам Бородина, показывать по телевизору людей с однозначно "западными ценностями" в текущей ситуации было бы неправильно. Дополнительно общественник прикладывает усилия, чтобы лишить Киркорова звания народного артиста, но пока безуспешно.
В последнее время знаменитость вызывает большое возмущение общественности в России. Ранее представители общественного движения "Радатель" призвали Филиппа Киркорова больше никогда не выходить на российскую сцену из-за своих проступков в течение последних 20 лет.
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