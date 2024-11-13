Ивлеева ответила Киркорову на претензии после "голой" вечеринки

Знаменитость захотела сделать артисту подарок с намеком

Спустя почти год после "голой" вечеринки Филипп Киркоров решил обвинить в скандале вокруг своей персоны Анастасию Ивлееву. Он заявил, что по ее милости явился на мероприятие и даже не заходил внутрь, но именно на него свалилась вся всенародная ненависть за гулянку.

Поп-король уверяет, что на вечеринке он даже не встречался в рэпером, который носил носок на интимном месте. Не видел Киркоров и всего, что происходило на подиуме и в зале. Единственное – он поднимался в гримерку к блогеру, чтобы подарить цветы и после удалился. Хотя очевидцы утверждают обратное. Более того, до сих пор Филиппа возмущает, что так и не получил извинений от своей подруги.

Сама же Анастасия не стала молчать на выпад в свою сторону. Она решила раскрыть свое отношение к происходящему, откровенно высказавшись по поводу поведения артиста. Знаменитость захотела подарить певцу серьги в виде крысы, тем самым намекнув на его подлость по отношению к ней.

Поклонники телеведущей оценили ее лаконичный ответ Киркорову. Многие поддержали ее, предложив купить в подарок артисту еще и тапочки в форме крысы.

"Ивлеева в своем репертуаре. Красивый ответ",

"Настя, слишком смешно получилось",

"Эти серьги отлично впишутся к его водолазке для извинений", – пишут люди.

Ранее стало известно об армянских корнях Филиппа Киркорова и его настоящей фамилии.