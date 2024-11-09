Киркоров отказался выплачивать Успенской моральную компенсацию

Артист пытается оспорить ведикт

После окончания судебных разбирательств Филиппа Киркорова обязали заплатить Любови Успенской 90 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за публичное оскорбление. Однако до сих пор певица этих денег так и не увидела – артист категорически отказывается отправлять ей свои средства.

По данным журналистов, представители Киркорова подали апелляцию в Таганский суд Москвы, чтобы добиться иного решения инстанции. Однако их заявку отклонили, поскольку при ее оформлении были допущены ошибки. Вероятно, через время адвокаты певца предпримут еще одну попытку.

Представители Успенкой утверждают, что она, в свою очередь, давно перевела Киркорову 70 тысяч рублей, которую ее обязали заплатить за оскорбление артиста в публичном пространстве.

Скандал между звездами произошел после того, как певица назвала своего коллегу "фейком" и "женоненавистником", а тот обозвал ее "попрошайкой". Каждый из них требовал 10 млн рублей моральной компенсации за подобные высказывания, однако суд счел подобную сумму завышенной.