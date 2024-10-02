SHAMAN начал делить имущество за год до объявления о разводе

Появились новые подробности развода SHAMAN
SHAMAN. Фото: t.me/shaman_channel
Проблемы в отношениях супругов были давно

Ярослав Дронов начал готовится к разводу с супругой задолго до официального объявления новости своим поклонникам. Источники сообщают, что к дележке имущества артист приступил примерно полгода назад.

Первым предвестником проблем в браке стало его желание оформить собственное ИП – до этого все сделки проходили через бизнес супруги. Далее певец официально записал на себя псевдоним SHAMAN, хотя раньше спокойно работал без этого в течение пяти лет. Не исключено, что так он хотел оградить себя от лишних судов и разбирательств.

Следом за Ярославом решение ликвидировать свое ИП приняла его супруга Елена. Источники полагают, что именно в декабре 2023 года, когда были приняты оба решения, пара приступила к разводу.

Вскоре после этого всеми делами SHAMAN стал заправлять концертный директор Александр Качан, а его жена отошла от бизнеса. 

По официальной информации, Ярослав и Елена проживали в съемной квартире, хотя ходили слухи, что у Мартыновой есть особняк на Рублевке.

В остальном им придется делить огромные гонорары, которые заработал артист на своих концертах. Известно, что ценник на его выступления вырос с 8 до 16 млн за последний год. И не исключено, что часть заработанного может потребовать его супруга, поскольку вложила немало сил и средств в продвижение SHAMAN.

Ранее появились слухи, что у Дронова появилась возлюбленная на фоне развода.

Источник: Комсомольская правда
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