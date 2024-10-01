Появились слухи о новом романе SHAMAN после развода

Появились слухи о новом романе SHAMAN после развода
SHAMAN. Кадр "Россия 1"
Его подозревают в отношениях с молодой коллегой

Решивший развестись с супругой SHAMAN в последнее время уделяет много внимания другим девушкам. Например, он целовал на красной дорожке Mia Boyka, его часто видели в компании Екатерины Мизулиной, а теперь артиста заметили в компании партнеши по этноопере "Князь Владимир" Асият Сайгидовой. Даже появились слухи, что между артистами завязался роман.

Проанализировать поведение Дронова решил профайлер Алексей Филатов, который утверждает, что знаменитость и правда неровно дышит по отношению к Асият. Можно заметить, что Ярослав оказывает ей повышенные знаки внимания.

При этом девушка, по словам эксперта, не стремится к публичности, от чего ее поведение вблизи суперзвезды довольно скованное. Если между ними действительно завязывается роман, то, вероятно, молодая артистка вскоре возмет главенство в этом союзе.

"Видно, что сама девушка претендует на то, чтобы принимать решения в паре, а не просто быть девушкой SHAMAN", – сказал он.

Ранее артист и его супруга Елена Мартынова сообщили о разводе. Они назвали причиной высокую занятость, которая в последнее время была у обоих супругов.

Источник: 7 дней
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