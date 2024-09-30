Лепс предложил SHAMAN замаливать грехи на фоне развода

Лепс указал на грехи SHAMAN на фоне внезапного развода
SHAMAN. Кадр: соцсети
Разрыв молодого певца с женой поразил многих

Новости о разводе захватившего музыкальный Олимп молодого певца SHAMAN (Ярослав Дронов) прогремели как гром среди ясного неба. Артист предпочел обойтись без лишних подробностей, заявив, что такое решение было принято из-за его большой занятости. Однако с любопытным заявлением выступил певец Григорий Лепс, старший товарищ указал на грехи молодого коллеги.

Мэтр заявил, что хочет заставить модного исполнителя "замаливать грехи". Такое резонансное высказывание он сделал в недавнем интервью, комментируя новость о разводе звезды с супругой Еленой Мартыновой после семи лет семейной жизни. Слова исполнителя хита "Рюмка водки" вызвали бурное обсуждение среди поклонников, многие из которых начали строить догадки о скрытом смысле его заявления.

"Я человек верующий, он не очень. Приведу его в комнату, у меня 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки и будет отмаливать грехи", – с долей иронии заявил популярный исполнитель, комментируя сенсационные перемены в жизни молодого коллеги.

Фанаты заподозрили, что фраза "замаливание грехов" может нести в себе определенный намек на обстоятельства разрыва пары. Матерый исполнитель сам относительно недавно пережил непростой развод и, возможно, знает больше, чем говорит. Это породило слухи о том, что Лепс может быть осведомлен о реальных причинах расставания яркого блондина и его жены.

К слову, ранее стало известно о разводе Сергея Шнурова с четвертой женой.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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