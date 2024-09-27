Собчак объяснила череду разводов среди российских звезд

Собчак объяснила череду разводов среди российских звезд
Ксения Собчак. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость призвала всех продержаться еще несколько дней

Год семьи в России стал, пожалуй, невероятно богатым на звездные разводы. О своем намерении разорвать давние отношения объявили Алсу, основатели Wildberries Бакальчуки, а после подключились Бондарчуки, Шнуров и SHAMAN. Ксения Собчак рассказала, что происходит в российском шоу-бизнесе.

Знаменитость полагает, что объяснить такую череду разрывов можно только положением звезд на небе. Ранее астрологи предупреждали, что до 2 октября будет проходить коридор затмений. Он может приводить к проблемам в отношениях между людьми, краху старых связей и другим неприятным последствиям. В это время категорически запрещается принимать важные решения, которые могут отразиться на всей жизни человека.

"Короче, во всем виноват коридор затмений, так вижу... А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад Таро", – написала она в своем Telegram.

К слову, сплетники приписывают проблемы в браке и Ксении Собчак. По их словам, предполагаемая любовница Федора Бондарчука Софья Синицына также имела интимные отношения с Константином Богомоловым и якобы даже подтрунивала по этому поводу над известной журналисткой в соцсетях. Сейчас же молодая актриса не скрывает своих колкостей по поводу предстоящего развода режиссера с Паулиной Андреевой.

Источник: Telegram
По теме

На Западе нашли интересную деталь в речи Путина о ядерной доктрине

Глава России сделал объявление в самый подходящий момент

"Повод бить тревогу": с какой трагедией столкнулся Киев

Дела на Украине совсем плохи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей