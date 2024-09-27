Собчак объяснила череду разводов среди российских звезд

Знаменитость призвала всех продержаться еще несколько дней

Год семьи в России стал, пожалуй, невероятно богатым на звездные разводы. О своем намерении разорвать давние отношения объявили Алсу, основатели Wildberries Бакальчуки, а после подключились Бондарчуки, Шнуров и SHAMAN. Ксения Собчак рассказала, что происходит в российском шоу-бизнесе.

Знаменитость полагает, что объяснить такую череду разрывов можно только положением звезд на небе. Ранее астрологи предупреждали, что до 2 октября будет проходить коридор затмений. Он может приводить к проблемам в отношениях между людьми, краху старых связей и другим неприятным последствиям. В это время категорически запрещается принимать важные решения, которые могут отразиться на всей жизни человека.

"Короче, во всем виноват коридор затмений, так вижу... А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня. Закажу расклад Таро", – написала она в своем Telegram.

К слову, сплетники приписывают проблемы в браке и Ксении Собчак. По их словам, предполагаемая любовница Федора Бондарчука Софья Синицына также имела интимные отношения с Константином Богомоловым и якобы даже подтрунивала по этому поводу над известной журналисткой в соцсетях. Сейчас же молодая актриса не скрывает своих колкостей по поводу предстоящего развода режиссера с Паулиной Андреевой.