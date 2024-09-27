Источник рассказал о разделе бизнеса SHAMAN после развода

Что известно о разделе имущества SHAMAN на фоне развода
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Артист считается одним из самых дорогих на эстраде

Ярослав Дронов объявил, что разводится с супругой Еленой после семи лет брака. Артист рассказал – причина проблем в их отношениях стал слишком загруженный график. Известно, что SHAMAN последние два года постоянно находился в разъездах из-за резкой популярности, и, видимо, это в итоге негативно сказалось на его союзе.

Певец сейчас является одним из самых дорогостоящих на российской эстраде. Его недавние представления в регионах обошлись властям в примерно 15 млн рублей каждое. При этом неизвестно, что за время своей невероятной славы успел купить SHAMAN и что ему предстоит делить с супругой.

В СМИ пишут, что Елена приложила немало усилий для развития популярности своего супруга и его музыкального бизнеса. Однако источники говорят, что претендовать на это она не планирует.

"Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним", – сообщили знакомые с ситуацией люди.

По их словам, сейчас между Ярославом и Еленой нет никаких недопониманий и противоречий. Они смогли уладить вопрос развода полюбовно и по взаимному согласию.

Ранее журналистка Ксения Собчак объяснила, почему в российском шоу-бизнесе в последнее время так много разводов.

Источник: Московский комсомолец
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