Адвокат Абрамова отреагировал на иск Алсу о разделе имущества в Британии

Вероятно, суд встанет на ее сторону

Певица Алсу имеет паспорт Великобритании, поэтому имеет право подать заявление на раздел имущества в суд страны. Этим она и воспользовалась, желая добиться справедливости от своего бывшего супруга Яна Абрамова.

Такой ход стал крайне неожиданным для адвоката бизнесмена Александра Добровинского. Он не исключил, что делить все придется бывшим супругам в Лондоне. По предварительным данным, его стоимость составляет 10 млрд рублей.

"Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там", – заявил правозащитник.

Он утверждает, что в таких ситуациях британский суд чаще всего становится на сторону своих подданых.

Известно, что в Лондоне у бывших супругов была квартира рядом со стадионом "Лордс крикет граунд". Также у них есть недвижимость на Кипре, в США, Франции и Монако.