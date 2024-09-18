Адвокат Абрамова отреагировал на иск Алсу о разделе имущества в Британии

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Певица Алсу имеет паспорт Великобритании, поэтому имеет право подать заявление на раздел имущества в суд страны. Этим она и воспользовалась, желая добиться справедливости от своего бывшего супруга Яна Абрамова.
Такой ход стал крайне неожиданным для адвоката бизнесмена Александра Добровинского. Он не исключил, что делить все придется бывшим супругам в Лондоне. По предварительным данным, его стоимость составляет 10 млрд рублей.
"Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там", – заявил правозащитник.
Он утверждает, что в таких ситуациях британский суд чаще всего становится на сторону своих подданых.
Известно, что в Лондоне у бывших супругов была квартира рядом со стадионом "Лордс крикет граунд". Также у них есть недвижимость на Кипре, в США, Франции и Монако.
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