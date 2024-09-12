Решетова ответила на сравнение с проституткой

Знаменитость говорит, что для нее важно мнение только близких людей о ее личной жизни

Анастасия Решетова решила ответить на замечания, которые не так давно получила со стороны Алсу. Модель уверяет, она не является тем, кем ее постоянно называют.

Ранее певица в общении с журналистами заявила, что предполагаемая любовница ее бывшего мужа является девушкой с "низким социальным статусом", намекнув, что та оказывает интимные услуги за деньги. И поскольку многие подозревают, что у Абрамова были отношения с Решетовой, то посчитали, что так Алсу оскорбила именно бывшую возлюбленную Тимати.

Сама модель в недавнем интервью заявила, что не считает себя тем, кем ее называют.

"И мои близкие, которые знают меня хорошо, знают подробности моей жизни, тоже меня такой не считают", – передает ее слова женский журнал "Клео.ру".

По словам Решетовой, для нее имеет значение только то, как к ней относятся люди, которых она любит.

Ранее девушка закрыла свой аккаунт в соцсетях на фоне нападок поклонников Алсу.