Алсу напомнила Киркорову инцидент с розовой кофточкой после поддержки Абрамова

Алсу одной фразой унизила поддержавшего Абрамова Киркорова
Алсу и Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Знаменитость, вероятно, сказала не все, что хотела бы

В последнем выпуске шоу "Маски", посвященного юбилею Игоря Крутого, на сцене выступили многие знаменитые артисты в костюмах, скрывающих их личность. Одним из них постоянный член жюри Филипп Киркоров. Его мгновенно раскусила Алсу, которая наблюдала за номером "Судьбе на зло" с трибуны.

Она отметила, что моментами отчетливо слышала голос знаменитого артиста, поэтому начала задавать провокационные вопросы. Среди них был намек на скандал с Киркоровым начала нулевых, когда он оскорбил журналистку на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Дорогое Сердце, а как вы относитесь к моей розовой кофточке?" – унизила она его одной фразой.

В ответ певец, скрывающийся за костюмом, указал, что "любит все красивое". 

Инцидент случился на фоне бракоразводного процесса Алсу, в котором Филипп Киркоров выступает на стороне бизнесмена Яна Абрамова. Он опровергал слухи о многочисленных изменах мужчины, заявив, что тот очень хочет сохранить семью.

Вскоре после этого защищать Абрамова стал адвокат Александр Добровинский, который ранее помог певцу выиграть суд с Любовью Успенской о защите чести и достоинства. Сейчас он способствует решению вопроса раздела многомиллионного имущества между певицей и бизнесменом.

Источник: Вокруг ТВ
По теме

Объявлено о массовом выдворении мигрантов из России

Нарушителей выявляют ежедневно

"Королева клоунов": одна фраза Харрис вызвала бешенство в США

У политика сомнительная репутация

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей