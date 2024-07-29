Алсу напомнила Киркорову инцидент с розовой кофточкой после поддержки Абрамова

Знаменитость, вероятно, сказала не все, что хотела бы

В последнем выпуске шоу "Маски", посвященного юбилею Игоря Крутого, на сцене выступили многие знаменитые артисты в костюмах, скрывающих их личность. Одним из них постоянный член жюри Филипп Киркоров. Его мгновенно раскусила Алсу, которая наблюдала за номером "Судьбе на зло" с трибуны.

Она отметила, что моментами отчетливо слышала голос знаменитого артиста, поэтому начала задавать провокационные вопросы. Среди них был намек на скандал с Киркоровым начала нулевых, когда он оскорбил журналистку на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

"Дорогое Сердце, а как вы относитесь к моей розовой кофточке?" – унизила она его одной фразой.

В ответ певец, скрывающийся за костюмом, указал, что "любит все красивое".

Инцидент случился на фоне бракоразводного процесса Алсу, в котором Филипп Киркоров выступает на стороне бизнесмена Яна Абрамова. Он опровергал слухи о многочисленных изменах мужчины, заявив, что тот очень хочет сохранить семью.

Вскоре после этого защищать Абрамова стал адвокат Александр Добровинский, который ранее помог певцу выиграть суд с Любовью Успенской о защите чести и достоинства. Сейчас он способствует решению вопроса раздела многомиллионного имущества между певицей и бизнесменом.