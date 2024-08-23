Алсу опровергла сведения, что состоит в отношениях

Алсу сделала громкое заявление о своей личной жизни после обвинений Абрамова
Алсу. Фото: АГН "Москва"
Артистка лаконично поставила бывшего мужа на место

Адвокаты Яна Абрамова, пытаясь спасти репутацию бизнесмена, пострадавшую при разводе, утверждают, что певица Алсу не особо страдала из-за рассторжения брака. Напротив, она отправилась за границу в компании ковалера, намекнули правозащитники. Однако артистка на фоне таких слухов неожиданно появилась в России – она стала гостьей "Новой волны" в Сочи. И сделала громкое заявление о своей личной жизни.

Певица утверждает, что интерес мужчин к ней всегда был высоким. Что касается ее зарубежных поездок, то тут "некоторые люди" вводят общественность в заблуждение. На самом деле знаменитость отправилась во Францию, чтобы провести время с детьми.

При этом Алсу отметила – пока она официально замужняя женщина, поэтому и по сторонам не смотрит. 

"Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели… Спасибо. Сердце свободно", – сказала она.

Знакомые с ситуацией люди утверждают, что порядочность Алсу в отношениях с Абрамовым ни у кого не вызывала сомнений. А вот бизнесмен имел репутацию изменщика довольно давно, об этом в светской тусовке люди шептались, как минимум, последний год.

Сейчас Алсу собирается отсудить у супруга львиную долю имущества. Идти на мировую она не намерена.

Ранее стало известно, что Абрамов резко сменил адвокатов в деле о разводе. Он попросил помочь ему известного звездного правозащитника Александра Добровинского.

Источник: СтарХит
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