Алсу потребовала раздел имущества на 10 миллиардов рублей

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Известная исполнительница Алсу отправила в суд заявление, в котором требует разделить совместно нажитые в браке богатства в размере 10 миллиардов рублей с ее мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Информация об этом появилась в распоряжении российских журналистов. По данным источников, причиной судебного разбирательства стали разногласия супругов, касающиеся денег, недвижимости и других богатств.
Алсу и Абрамов были одной из самых ярких и влиятельных пар в российском шоу-бизнесе и бизнес-кругах, однако их отношения были разрушены, как судачат в звездной тусовки, из-за неверности предпринимателя.
Алсу предоставила в суд перечень на сотне страниц, где фигурируют квартиры, особняки, роскошные авто, доли в компаниях, акции различных организаций, крупные суммы денег на счетах и многое другое.
На данный момент представители обеих сторон воздерживаются от комментариев по поводу иска и его деталей. Однако эксперты предполагают, что процесс может затянуться, учитывая масштаб претензий.
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