Алсу потребовала раздел имущества на 10 миллиардов рублей

Алсу потребовала раздел многомиллиардного состояния: что будут делить супруги
Алсу. Кадр: YouTube
Брак обрушился спустя 18 лет

Известная исполнительница Алсу отправила в суд заявление, в котором требует разделить совместно нажитые в браке богатства в размере 10 миллиардов рублей с ее мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Информация об этом появилась в распоряжении российских журналистов. По данным источников, причиной судебного разбирательства стали разногласия супругов, касающиеся денег, недвижимости и других богатств.

Алсу и Абрамов были одной из самых ярких и влиятельных пар в российском шоу-бизнесе и бизнес-кругах, однако их отношения были разрушены, как судачат в звездной тусовки, из-за неверности предпринимателя.

Алсу предоставила в суд перечень на сотне страниц, где фигурируют квартиры, особняки, роскошные авто, доли в компаниях, акции различных организаций, крупные суммы денег на счетах и многое другое.

На данный момент представители обеих сторон воздерживаются от комментариев по поводу иска и его деталей. Однако эксперты предполагают, что процесс может затянуться, учитывая масштаб претензий.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник

Суровое наказание: Путин утвердил ответ на вылазку ВСУ

Киевские верховоды дорого поплатятся за провокацию

"Просто ужас". Командир ВСУ расписался в бессилии из-за решения ВС России

Вояки не знают, как справиться с проблемой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей