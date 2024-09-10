Решетова закрыла аккаунт после скандала с разводом Алсу

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Модель Анастасия Решетова, которую многие связывают с разводом певицы Алсу, приняла отчаянное решение на фоне скандала после крушения звездного семейства. Девушка подверглась травле, многие считают ее разлучницей.
В связи с неприятными событиями знаменитость решила закрыть свой профиль в социальной сети. В недавнем заявлении она отметила, что устала от назойливых недоброжелателей, которые, по ее мнению, "подсматривают" за ее жизнью и ядовито комментируют ее личные моменты.
Звезда Сети подчеркнула, что желает защитить свое личное пространство и избежать лишнего внимания. Теперь следить за ее публикациями смогут только подписчики, имеющие доступ к ее закрытому аккаунту. Модель отметила, что таким образом стремится создать для себя более комфортные условия и избавиться от ненужной критики.
Основной удар пришелся по центральной части страны
Вашингтон действует исключительно в собственных интересах