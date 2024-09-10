Бывший фронтмен "Ляписа Трубецкого" Михалок вернулся на Украину

Музыкант привлек всеобщее внимание

Бывшая звезда некогда популярной в нашей стране группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок недавно объявился на Украине. Это обстоятельство вызвало интерес и обсуждения в социальных сетях, учитывая, что ярый патриот Незалежной предпочитал отсиживаться за границей во время конфликта.



Известный блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что музыкант решил почтить своим вниманием охваченную конфликтом республику с целью заработка. В ролике, опубликованном блогером, можно увидеть, как певец раздает автографы и фотографируется с поклонниками. Этот видеоряд сопровождала песня его группы "Воины света", которая была адаптирована на украинский язык, хотя изначально звучала на русском.

Согласно информации, которая публиковалась в прессе, в 2022 году артист вместе с тремя сыновьями от актрисы Светланы Зеленковской, с которой он заключил брак в 2015 году, проживал на Украине. Однако через несколько месяцев после начала конфликта музыкант развелся с супругой, собрал вещички и уехал в Эстонию. С тех пор Михалок неоднократно выступал с резкой критикой действий России и открыто выражал свою поддержку Украине в этом конфликте.

К слову, ранее рискнувшего заглянуть в Россию беглого комика арестовали за оскорбление русских.