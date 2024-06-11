Знаменитость договорилась до страшных вещей

После известных событий зимы 2022 года некоторые российские знаменитости решили продолжить строить свою жизнь за границей. Однако среди беглецов оказалось немало оголтелых русофобов, которые стали проявлять невероятную жестокость и кровожадность. Истинное лицо особо агрессивных перебежчиков показала скандально известная актриса Яна Троянова*.

Как известно, знаменитость активно прикладывается к бутылке и периодически выступает с ужасающими откровениями. На этот раз Троянова* объявила, что считает справедливым призыв убивать русских детей. Что заставило женщину докатиться до подобного рода высказываний, остается загадкой.

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей", – объявила она.



Проживая за границей, Яна всеми силами старается дистанцироваться от России и поддерживает ее противников. Троянова* давно уехала с территории родной страны и теперь проживает во Франции. Жуткими откровениями звезда сериала "Ольга" поделилась во время беседы с журналистами издания "Новая газета – Европа"**.

К слову, ранее кровожадную русофобку Яну Троянову* наказали по заслугам.

*признана иностранным агентом на территории РФ

**организация, признанная нежелательной в РФ