Комик Айрапетов пожаловался, что чувствует себя чужим в РФ

Артисту тяжело на родине

Известный российский комик Андрей Айрапетов оказался среди тех, кто на фоне зимних событий 2022 года решил покинуть родную страну. Недавно он ненадолго вернулся в Москву, а после откровенно рассказал о жутких переживаниях, которые испытал на нашей земле.



По словам юмориста, после поездки в Белокаменную он ощутил себя чужим в родной стране. Айрапетов отметил, что во время визита в столицу встретился с коллегами и прошелся по знакомым местам, однако чувство отчуждения не покидало его. Общение было отчасти натянутым, молодой человек чувствовал себя скованным.

"Все так туго, как будто бы ты встретил дальнего родственника. Вы как бы родные друг другу люди, вас что-то связывает. И меня пугает это", – поделился глубокими переживаниями лицедей.

Артист подчеркнул, что за время жизни за границей у него поменялось восприятие России, и теперь многие вещи кажутся ему чужими. Несмотря на теплый прием со стороны коллег, артист отметил, что испытывал дискомфорт и не смог окунуться в привычный образ жизни, который был у него до отъезда.

Что касается окончательного возвращения в Россию, таких планов у беглеца нет. Сейчас Айрапетов продолжает работать над своими проектами за границей и постепенно адаптируется к новой жизни.

К слову, ранее продюсер разбил американскую мечту беглого лидера "Мумий Тролля".