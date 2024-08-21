Продюсер Рудченко заявил, что Илья Лагутенко не сможет много выступать в США

Артист оказался в стане недоброжелателей

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко не сможет реализовать свои амбиции по частым выступлениям в США, как он мечтает, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В новом интервью эксперт разбил американскую мечту беглого артиста, выразив сомнение в том, что Лагутенко сможет получить достаточно предложений для корпоративных выступлений, которые принесли бы значительные гонорары.



По мнению Рудченко, американский рынок для российских музыкантов отличается высокой конкуренцией, и рассчитывать на большое количество заказов со стороны корпоративных клиентов не стоит.

"Это так себе история", – добавил он.

Специалист по звездной тусовке уверен, что для беглому Лагутенко будет сложно выйти на уровень регулярных выступлений, которые обеспечивали бы стабильный доход.

Продюсер также отметил, что для успеха на американской сцене требуется не только талант, но и понимание местной музыкальной индустрии, чего Лагутенко может не хватать. Сам сбежавший из России лидер "Мумий Тролля" пока не комментировал свои дальнейшие планы в США. При этом из-за неоднозначной позиции по ситуации в мире Илью записали в стан недоброжелателей России.

К слову, ранее стало известно об огромных заработках Лагутенко на бизнесе в России. Беглец давно живет за границей, однако, что любопытно, продолжает разрабатывать в РФ.