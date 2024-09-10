Комика Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде за оскорбление русских

Рискнувшего заглянуть в Россию беглого комика арестовали за оскорбление русских
Картинка: сгенерировано ИИ
Артист зря попытался заработать на родине

Известный российский комик Дмитрий Гаврилов, который несколько лет назад перебрался в Грузию и неоднократно нелестно отзывался о России, оказался в центре скандала. Стало известно, что беглец рискнул заглянуть в родную страну для того, чтобы подзаработать на концерте. Однако это решение привело к плачевным для него последствиям.

Так, юморист перед выступлением в Нижнем Новгороде был задержан за оскорбительные высказывания в адрес русских, которые он ранее позволял себе, развлекая народ в Тбилиси. Лицедей часто разрешал себе резкие и неуважительные выражения в адрес русских, что привлекло к нему внимание стражей порядка. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали Гаврилова, когда он решил наведаться на родину.

Суд признал юмориста виновным в совершении административного правонарушения и постановил арестовать его на 13 суток. Этот инцидент вызвал активное обсуждение в соцсетях. Многие россияне осуждают поведение Гаврилова, считая его оскорбительным для граждан нашей страны.

Артист известен своим острым чувством юмора и провокационными высказываниями. За последние несколько лет он часто распекал российские власти и общество, что вызывало мощную критику в его адрес.

К слову, ранее стало известно, что знаменитый украинский певец заявил о своем желании отказаться от паспорта родной страны ради российского.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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