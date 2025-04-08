"Отхлебался в блевотине": названа реальная причина смерти Паши Техника

Известный артист довел себя до ужасного состояния

После смерти российского блогера Паши Техника тайские врачи постановили, что он скончался от легочной инфекции. Органы были поражены почти на 100%, из-за чего его пришлось подключать и к ИВЛ, и к ЭКМО. Врач-нарколог Василий Шуров раскрыл новые подробности ухода рэпера из жизни.

Специалист напомнил, что до попадания в больницу Паша употреблял запрещенные вещества в течение трех дней и находился в неадекватном состоянии.

"Когда под наркотиками нарушается сознание, при рвотном рефлексе не блокируется дыхательный путь, он отхлебался в собственной болевотине. Сутки в этом состоянии был", – говорит медик.

В результате начала развиваться гипоксия, которая привела к тяжелой пневмонии. И лишь когда у Техника начала идти изо рта пена, появились хрюкающие звуки, его близкие решили отправить знаменитость в клинику.

Нарколог отметил, что когда в легкие попадает желудочная кислота, то спровоцировать пневмонию может что угодно. Такой побочный эффект довольно часто развивается от употребления наркотиков, но после вскрытия специалисты указывают другую причину, поскольку смотрят на состояние органов.

Известно, что во время нахождения в коме незадолго до официального объявления об уходе Паши Техника, он пережил клиническую смерть. Тогда врачи указывали, что вероятность его спасения минимальная.