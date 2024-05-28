Блогер Пучков оценил возможность возвращения уехавших россиян

Многих интересует, планируют ли звезды вернуться

Известные события зимы 2022 года привели к тому, что некоторые российские звезды приняли решение попытать удачу за границей. Многих фанатов такие действия кумиров расстроили и разочаровали, при этом некоторые продолжают надеяться, что кинолюбимцы одумаются. Своим мнением по этому поводу поделился популярный блогер Дмитрий Пучков, широко известный публике под псевдонимом Гоблин.



Пучков призвал не строить иллюзии по поводу возвращения беглых звезд. По его мнению, знаменитости осознанно пошли на такой шаг и не собираются приезжать обратно. Более того, Гоблин обратил внимание на активность беглецов в социальных сетях. Там они не сетуют на свою судьбу, а напротив дают понять, что считают свой выбор правильным, а оставшиеся в России люди, по их мнению, глупцы.

Пучков также отметил, что при переезде большинство знаменитостей основательно подошли к вопросу. Они распродали свое имущество, остались без жилья в России. Очевидно, что эти люди намерены построить жизнь за границей и не жалеют о своем выборе. Так что, судя по всему, уехавшие всерьез надеются обзавестись новой родиной и без раздумий жгут мосты с Россией.

"Мне кажется, в массе люди мосты сжигают. То есть продал квартиру, продал дачу, продал машину. „Все, до свидания, я уехал“. А назад уже не приехать", – емко заметил Пучков.



К слову, ранее беглый комик Михаил Шац* пожаловался на болезненный удар со стороны России. Жизнь после переезда за границу оказалась не такой простой и безоблачной.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.