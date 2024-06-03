В ДНР в аварии погиб певец Антон Казимир

Погибший был фигурантом крупного скандала вокруг имени Михаила Круга

Несколько дней назад в культурной сфере произошла страшная трагедия. В Донецкой народной республике погиб популярный певец Антон Казимир. Мужчина разбился насмерть в автокатастрофе.



Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в многострадальном городе Макеевка. Там популярный исполнитель шансона передвигался на иномарке, которая ушла с трассы и вылетела на грунтовую насыпь. К сожалению, судьба распорядилась так, что находившиеся в машине водитель и пассажиры скончались.

Для поклонников шансона Антон Казимир был настоящим кумиром. Он пользовался большой популярностью и часто давал концерты. Некоторое время назад Казимир был участником громкого скандала вокруг имени легендарного шансонье Михаила Круга. Ныне покойный артист утверждал, что именно его голос звучал в альбоме "Тебе, моя последняя любовь", который выпустила Ирина Круг.

К слову, ранее стало известно о смерти молодого музыканта. Парень погиб, спасая тонущую девушку.