Рэпер из Якутии Никифоров утонул, пытаясь спасти девушку

Трагедия произошла под Москвой

Печальное событие случилось сегодня, в последний день весны, в Московской области. Там трагически погиб молодой российский музыкант Айаан Никифоров. Талантливый рэпер из Якутии утонул, пытаясь спасти погибающую девушку.



Артист, который выступал под псевдонимом IAN HOPELESS, отдыхал на берегу неподалеку от подмосковных Химок в компании своей подруги по имени София. Молодые люди прекрасно проводили время, принимали солнечные ванны и купались в прохладной водичке. В какой-то момент девушка не смогла плыть и начала тонуть. Артист тут же бросился на помощь своей подруге.

В итоге парень и девушка оказались на глубине. В конце концов, выплыть на берег смогла только девушка. Убитая горем мать Никифорова рассказала, что у молодого человека неожиданно свело ногу судорогой. К сожалению, рядом не оказалось людей, которые могли бы помочь тонущему рэперу.

Родительница отдельно подчеркнула, что молодые люди были абсолютно трезвыми, они не распивали спиртные напитки и не употребляли запрещенные вещества. Жизнь артиста унесло трагическое стечение обстоятельств.

Теперь родные пытаются забрать тело 25-летнего артиста на родину. Они хотят, чтобы Никифоров был захоронен в Якутии. Парень подавал большие надежды, снимал клипы и был хорошо известен в хип-хоп тусовке. Его трагическая смерть очень расстроила многочисленных поклонников восходящей звезды.

К слову, ранее информационное пространство разорвали новости о жуткой смерти популярной певицы. Несчастную девушку до смерти забил ее возлюбленный.