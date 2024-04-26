Рэпер Серега назвал Владимира Зеленского предателем украинского народа

Автор хита "Черный бумер" раскрыл истинные мотивы предателя Зеленского
Серега. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com/
продолжениеМирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта
Рэпер разложил президента по полочкам

Конфликт, развернувшийся между Украиной и Россией, оказал огромное влияние на жизнь многих людей. Так, ряду артистов пришлось прояснять свою позицию, некоторые даже уехали из стран, где долго жили. Например, рэперу Сереге пришлось покинуть Украину, где он проживал с семьей.

Автор хита "Черный бумер" решил четко обозначить свою позицию. Звездный исполнитель хорошо понимает, что движет нынешними руководителями киевского режима. Серега подчеркнул, что единственным интересом президента Незалежной Владимира Зеленского являются деньги. Именно во имя золотого тельца глава страны предал свой народ.

Певец в ужасе от того, что приходится переживать украинцам. Артист заявил, что именно Зеленский и его готовность продавать жизни соотечественников привели Незалежную в то ужасное состояние, в котором она находится уже много лет. Серега назвал Зеленского предателем украинского народа.

"Зеленский – предатель собственного народа. То есть, если он считает себя украинцем, то предатель Украины. Это человек, который выбрал деньги", – объяснил певец. 

Рэпер подчеркнул, что Украина стала всего лишь разменной монетой в игре западных стран. Судьба украинцев никого не интересует. Теперь Незалежная находится под жестким внешним управлением – это случилось из-за подлого предательства руководителей страны.

К слову, ранее во Франции объявили Киеву плохие новости.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей