Рэпер разложил президента по полочкам

Конфликт, развернувшийся между Украиной и Россией, оказал огромное влияние на жизнь многих людей. Так, ряду артистов пришлось прояснять свою позицию, некоторые даже уехали из стран, где долго жили. Например, рэперу Сереге пришлось покинуть Украину, где он проживал с семьей.



Автор хита "Черный бумер" решил четко обозначить свою позицию. Звездный исполнитель хорошо понимает, что движет нынешними руководителями киевского режима. Серега подчеркнул, что единственным интересом президента Незалежной Владимира Зеленского являются деньги. Именно во имя золотого тельца глава страны предал свой народ.

Певец в ужасе от того, что приходится переживать украинцам. Артист заявил, что именно Зеленский и его готовность продавать жизни соотечественников привели Незалежную в то ужасное состояние, в котором она находится уже много лет. Серега назвал Зеленского предателем украинского народа.

"Зеленский – предатель собственного народа. То есть, если он считает себя украинцем, то предатель Украины. Это человек, который выбрал деньги", – объяснил певец.

Рэпер подчеркнул, что Украина стала всего лишь разменной монетой в игре западных стран. Судьба украинцев никого не интересует. Теперь Незалежная находится под жестким внешним управлением – это случилось из-за подлого предательства руководителей страны.

К слову, ранее во Франции объявили Киеву плохие новости.