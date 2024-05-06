Умер скрипач группы "Крематорий" Вячеслав Бухаров

Мучительная болезнь: умер известный артист и музыкант
Фото: www.unsplash.com
Звезда долго боролась с недугом

Накануне, 5 мая, оборвалась жизнь знаменитого российского музыканта и киноактера Вячеслава Бухарова. О трагическом происшествии в культурной жизни нашей страны сообщили представители популярной рок-группы "Крематорий".

В этом известном музыкальном коллективе Бухаров блистал целых 17 лет. Бывший участник "Крематория" скончался на 63-м году жизни в Воронеже. Земное пребывание знаменитости завершилось из-за тяжелого недуга – долгое время Вячеслав боролся с мучительной болезнью. Бухаров страдал от рака лимфы.

Бывшие коллеги по рок-группе выразили соболезнования родным и близким покойного. Они подчеркнули, что Бухаров был великолепным скрипачом, который радовал публику своим творчеством и талантом. Смерть знаменитости стала невосполнимой потерей для его многочисленных поклонников и коллег.

Артисты из группы "Крематорий" пообещали в самое ближайшее время приехать в Воронеж и выступить в память о дорогом сердцу друге и коллеге. Музыканты отметили, что Вячеслав Бухаров скончался в Светлый праздник Пасхи, а значит, как верили на Руси, обязательно окажется в Раю.

К слову, ранее стало известно о страшной аварии, в которой пострадал знаменитый артист, звезда популярных телесериалов Александр Майоров.

Источник: Вконтакте ✓ Надежный источник
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