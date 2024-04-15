В 41 год умерла известная артистка балета Александра Ежунова

Смерть звезды окутана тайной

Накануне стало известно о смерти выдающейся артистки, звезды балета Александры Ежуновой. Трагическими известиями с общественностью в социальных сетях поделилась худрук Музыкально-драматического театра им. Бровуна Наталья Волкова.



Жизненный путь балерины оборвался всего лишь на 42-м году. Александра Ежунова скончалась в Донецке. В родном культурном учреждении ныне покойная звезда прослужила два десятилетия. За это время она подарила публике большое количество прекрасно воплощенных образов.

Как сообщила убитый горем худрук, на счету Александры более сорока блистательных ролей в различных постановках. На подмостках театра Ежунова встретила и свою судьбу – девушка вышла замуж за коллегу, с которым счастливо прожила много лет и родила ему наследников.

Что послужило причиной смерти знаменитой артистки, не сообщается. Ужас страшной трагедии добавляет то, что буквально несколько дней назад, 10 апреля, Александрова подарила жизнь третьему ребенку. Спустя всего несколько дней она скоропостижно скончалась.

Напомним, ранее информационное пространство потрясли новости о смерти одной из самых популярных участниц телепроекта "Дом-2". Бывшая звезда развлекательной передачи после завершения участия в проекте жила затворницей. Ее тело пролежало в квартире больше 40 дней.