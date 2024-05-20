Умер музыкант Джон Высоцкий

Жизнь артиста оборвалась в 53 года

Печальные новости пришли из Соединенных Штатов Америки. Стало известно о смерти популярного музыканта Джона Высоцкого. Жизнь артиста завершилась в самом рассвете, ныне покойному барабанщику было всего 53 года.



Причиной смерти выдающегося западного музыканта стали серьезные проблемы с печенью. В последнее время Джону Высоцкому приходилось постоянно находиться под присмотром медицинских сотрудников. Артист скончался несколько дней назад, вечером 18 мая.

Сообщается, что последние минуты своей жизни Высоцкий провел в окружении родных и близких. Барабанщик популярной на Западе музыкальной группы Lydia’s Castle пользовался большой любовью публики и уважением коллег.

В 1995-м году Джон Высоцкий основал музыкальный коллектив Staind. Группа была очень успешной и быстро завоевала внимание поклонников во многих странах. Однако в какой-то момент Высоцкий без объяснения причин ушел из коллектива, после этого он выступал в составе нескольких музыкальных групп.

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