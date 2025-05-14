Макаревича* наградили в Израиле "за пользу человечеству"

Беглый артист очень собой доволен

Некогда любимый в нашей стране артист Андрей Макаревич* сообщил 14 мая в соцсетях, что получил почетную степень доктора от Университета имени Бен-Гуриона в Израиле. По словам музыканта, эту награду ему присудили "за пользу человечеству".

Он лаконично прокомментировал знаковое для жизни событие, написав: "Вот так бывает – удостоился звания почетного доктора".

Раскрывать подробности беглый музыкант не стал. Какой конкретно вклад в развитие человечества принес опальный российский артист, неизвестно.

Ранее Макаревич* заявлял, что не собирается делать пожертвования в поддержку ВСУ. Свой отказ он объяснил "заботой" о родне, которая осталась в России, ведь, как отметил музыкант, удары украинской армии могут затронуть и его близких.

Также он поделился впечатлениями о жизни в Израиле, отметив, что его быт далек от простой и комфортной жизни. Макаревич* выразил недоумение по поводу некоторых соотечественников, которые, перебравшись в эту страну, продолжают существовать по привычкам прежней жизни – смотрят российское телевидение и не перестают тосковать по прошлому.

К слову, ранее артист дошел до того, что сравнил россиян с фекалиями. Певец совсем потерял приличия.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации